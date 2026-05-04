Crans-Montana la Svizzera | Non manderemo più le fatture per le cure

In Svizzera, le autorità hanno annunciato che non invieranno più copie delle fatture relative alle cure ai pazienti. La decisione fa seguito a una comunicazione ufficiale, che specifica come questa misura sia volta a prevenire equivoci o fraintendimenti. La novità riguarda tutte le fatture emesse per servizi sanitari e si applica a partire dalla data indicata nell’annuncio. La modifica entra in vigore senza ulteriori dettagli sul modo in cui verranno gestite le comunicazioni successive.

“Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime": a metterlo nero su bianco sul profilo X è il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della Cpe a Yerevan. Ces frais seront pris en charge par l'aide aux victimes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances. Afin d'éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles des victimes. — Guy Parmelin (@ParmelinG) May 4, 2026 L’incontro con Giorgia Meloni. "Ho confermato a Meloni che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, la Svizzera: "Non manderemo più le fatture per le cure" Crans-Montana lo scandalo delle fatture ospedaliere - Storie italiane 27/04/2026 Notizie correlate Crans-Montana, Svizzera: "Non manderemo più le fatture per le cure"“Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime": a metterlo nero su bianco sul... Lo sfregio dalla Svizzera su Crans-Montana: «Da noi nessun errore». Perché le prossime fatture per le cure saranno anche più careLe fatture spedite ai parenti dei ragazzi feriti nel rogo del Constellation non sono arrivate per sbaglio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia. Meloni: Ignobile; Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: 108 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi. Meloni: La richiesta sarà respinta al mittente; L’Italia deve pagare le cure degli italiani nell’incendio di Crans-Montana?. Crans-Montana, la Svizzera: Non manderemo più le fatture per le cureSi pone finalmente fine alla triste vicenda dell’invio delle fatture alle vittime della tragedia. Le parole del presidente della Confederazione elvetica: determinante l’intervento di Giorgia Meloni ... ilgiornale.it Crans-Montana, il presidente Parmelin: 'Stop all'invio delle fatture'Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immed ... ansa.it Crans Montana, il presidente svizzero Parmelin: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime» - facebook.com facebook