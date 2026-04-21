Finto attentato a Bondi Beach | condannato il giovane antisemita

Un giovane di 23 anni è stato condannato a dodici mesi di carcere per aver simulato un attentato terroristico a Bondi Beach, sul ponte pedonale della zona. Originario di Dubbo, McMillan aveva organizzato una finta scena che riproduceva l’attacco reale avvenuto in passato, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La condanna si è basata sulla sua responsabilità nel mettere in scena questa imitazione inquietante.

Zayne Jason William McMillan, un ventitreenne originario di Dubbo, è stato condannato a dodici mesi di prigione dopo aver messo in scena una macabra imitazione dell’attentato terroristico avvenuto a Bondi Beach sul ponte pedonale della zona. L’episodio, avvenuto il 31 gennaio, ha il giovane coinvolto in una serie di atti di intimidazione e insulti antisemiti nei confronti di passanti, culminando con l’arresto da parte della polizia del New South Wales il 4 febbraio. Il giudice Michael Barko ha emesso la sentenza questo martedì, stabilendo per McMillan un periodo di non libertà di nove mesi, il che lo renderà idoneo alla scarcerazione solo a partire dal 3 novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto attentato a Bondi Beach: condannato il giovane antisemita Notizie correlate Leggi anche: Strage Bondi Beach:killer in tribunale Alleged Bondi Beach gunman makes first court appearanceNaveed Akram, 24, faces 59 charges over the December 14 attack, including 15 counts of murder, 40 counts of wounding with intent to murder and a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Harry e Meghan incontrano i sopravvissuti all'attentato di Bondi Beach; Harry e Meghan incontrano i sopravvissuti all'attentato di Bondi Beach; Harry e Meghan in Australia, incontrano sopravvissuti sparatoria Bondi Beach. Il principe #Harry e la moglie #Meghan Markle durante il loro viaggio in Australia hanno visitato anche Bondi Beach, a Sydney, celebre spiaggia di surfisti e teatro della sparatoria di massa in cui sono state uccise 15 persone, 40 ferite, il 14 dicembre 2025. x.com Gigi Gram. Men At Work · Down Under. Visiting Sydney and Bondi Beach Full video in the other social Australia #bondibeach #travelinaustralia - facebook.com facebook