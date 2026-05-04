A Sydney, in Australia, sono cominciate oggi le audizioni pubbliche della commissione d’inchiesta sull’antisemitismo, in seguito alla strage di Bondi Beach. La commissione ha avviato le discussioni per fare luce sugli episodi di intolleranza e sui comportamenti sospetti legati al fenomeno. Le udienze continueranno nei prossimi giorni con testimonianze di esperti, testimoni e rappresentanti delle comunità coinvolte.

A Sydney, in Australia, sono iniziate oggi le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, la commissione d’inchiesta australiana su antisemitismo e coesione sociale istituita dopo l’ attacco terroristico del 14 dicembre del 2025 avvenuto durante una celebrazione della festività ebraica Hanukkah a Bondi Beach. Ad aprire il fuoco furono Sajid e Naveed Akram, padre e figlio, che sarebbero stati ispirati dallo Stato islamico e uccisero 15 persone; il primo fu poi ucciso dalla polizia sul posto, mentre Naveed Akram è rimasto ferito ed è stato incriminato con l’accusa di avere commesso un atto terroristico, con 15 capi d’accusa di omicidio e 40 di tentato omicidio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage Bondi Beach, al via le audizioni della commissione d’inchiesta sull’antisemitismo

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