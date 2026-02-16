Strage Bondi Beach | killer in tribunale

Naveed Akram, l'uomo che ha causato la strage a Bondi Beach, si è presentato per la prima volta in videoconferenza davanti a un giudice a Sydney. La sua comparizione arriva dopo settimane di attesa e ha suscitato attenzione tra i residenti, che ricordano ancora l’attacco di quella domenica estiva. Un magistrato di alto livello ha deciso di mantenere segrete le informazioni sul caso, prolungando le restrizioni sulla divulgazione dei dettagli.

4.49 Naveed Akram,autore della strage a Bondi Beach, è comparso per la prima volta in video conferenza in un tribunale di Sydney, mentre un magistrato di alto rango ha prorogato le ordinanze di segretezza esistenti nel caso. Lo scrive l'emittente Abc. Il 24enne deve rispondere di 59 capi d'accusa, tra cui 15 omicidi per la sparatoria compiuta insieme al padre,Sajid Akram, ucciso dalla polizia il giorno della strage,il 14 dicembre,mentre si svolgeva un evento ebraico chiamato Chanukah by the Sea ad Archer Park.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Strage a Bondi Beach, così un uomo in maglia bianca ha disarmato uno dei killer – Il video Durante una sparatoria a Bondi Beach, un uomo in maglia bianca ha avuto un ruolo decisivo disarmando uno dei responsabili. Strage a Bondi Beach, i due killer sparano dal ponte e alla fine vengono colpiti: il video dall’alto Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, una delle spiagge più famose di Sydney, causando numerose vittime. Policeman Detonates Grenade In Court Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Australia, migliaia di manifestanti protestano contro Herzog in visita a Bondi Beach accusandolo di incitamento al genocidio - VIDEO; Scontro di peso massimo | Umar Dzambekov contro Ahmed Elbiali in palio la scalata alla vetta. Strage di Bondi Beach, il nuovo video della coppia che tenta di disarmare uno dei due killer e poi viene uccisaSidney, 17 dic. (Adnkronos) - Il premier del Nuovo Galles del Sud in Australia, Chris Minns, ha dichiarato dopo il funerale del rabbino Eli Shlanger, assassinato nella strage di Bondi Beach, che ... ilfattoquotidiano.it L’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage di Bondi Beach riceve in ospedale una donazione da 2,5 milioni di dollari australianiAhmed al Ahmed, il 43enne australiano che ha fermato uno degli assalitori durante la strage di Bondi Beach, provando a disarmarlo a mani nude, ha ricevuto in ospedale una donazione di circa 1,5 ... blitzquotidiano.it