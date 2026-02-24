La strage a Bondi Beach lascia il segno | in Australia la commissione lavora contro l’antisemitismo

Una sparatoria avvenuta a Bondi Beach a Sydney ha causato diverse vittime e ha scatenato reazioni immediate nella comunità locale. La polizia ha identificato il sospettato e avviato le indagini per chiarire i motivi dell’attacco. Testimoni raccontano di aver visto persone correre in preda al panico e di aver sentito numerosi colpi di arma da fuoco. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

La strage avvenuta sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney non può e non deve finire nel dimenticatoio. Per questa ragione martedì sono iniziati i lavori della commissione contro l’antisemitismo. Il governo australiano ha ritenuto necessario operare attivamente dopo il massacro che, il 14 dicembre 2025, ha ucciso 15 persone durante i festeggiamenti dell’ Hanukkah. Una strage rivelatasi inevitabilmente collegata alla comunità ebraica locale. Dopo Bondi Beach, quale sarà il ruolo della commissione contro l’antisemitismo?. L’evidente attacco alla comunità ebraica locale ha spinto il governo ad agire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Australia, premier Albanese annuncia commissione inchiesta su strage Bondi BeachIl primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla strage di Bondi Beach, avvenuta durante una celebrazione di Hanukkah, in cui sono state registrate 15 vittime.

Australia, antisemitismo in aumento del 316%: il contesto dell’attentato di Bondi BeachIn Australia, l'antisemitismo è aumentato del 316% negli ultimi anni, creando preoccupazioni crescenti.

In Australia sono iniziati i lavori della commissione contro l’antisemitismo, creata dopo la strage di Bondi BeachMartedì in Australia sono cominciati i lavori della commissione contro l’antisemitismo, che il governo ha deciso di creare dopo la strage del 14 dicembre a Bondi Beach, una spiaggia di Sidney, in cui ... ilpost.it

