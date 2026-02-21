Doppio allarme rosso sulle strade | auto ribaltata a Colle Brianza schianto moto-auto a Cesana

Due incidenti gravi hanno coinvolto veicoli nella Brianza lecchese, causando un doppio allarme rosso. A Colle Brianza, un'auto si è ribaltata in seguito a un tamponamento, mentre a Cesana un impatto tra moto e auto ha provocato ferite serie ai conducenti. Le chiamate sono arrivate entrambe nel giro di due ore, attivando immediatamente i soccorsi con vigili del fuoco e ambulanze. La strada coinvolta a Cesana rimane chiusa al traffico.

Un pomeriggio di emergenze sulle strade della Brianza lecchese. Due incidenti distinti, entrambi seri e avvenuti a distanza di appena due ore l'uno dall'altro, hanno mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Valmadrera e diverse ambulanze nel corso del pomeriggio di sabato 21 febbraio. Il primo intervento è scattato alle ore 14:45 in via Milano, nel territorio di Colle Brianza, nella frazione Nava. La centrale operativa di Areu ha lanciato l'allarme in codice rosso per un incidente stradale con ribaltamento: coinvolta una sola persona, un uomo di 40 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Valmadrera con un'autopompa, i carabinieri della Compagnia di Merate per i rilievi e due mezzi di soccorso sanitario: l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza.