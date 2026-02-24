Strade colabrodo a Terni ma per le segnalazioni si indicano gli ex assessori
La scarsa manutenzione delle strade a Terni deriva dalla mancanza di interventi concreti, mentre le segnalazioni continuano ad essere indirizzate agli ex assessori. Questa confusione crea confusione tra cittadini e amministratori, rendendo più difficile affrontare i problemi reali del territorio. La situazione si acuisce in un momento di forte cambiamento politico, dove le priorità sembrano spostarsi su questioni più immediate. La questione delle strade resta irrisolta e invisibile alle istituzioni.
In una fase politico-amministrativa così complessa per Terni, segnata dal recente e profondo riassetto della giunta, il mancato aggiornamento di una pagina web istituzionale non è certamente l'emergenza più grave a cui dover far fronte. Tuttavia, il fatto che nella pagina ufficiale del Comune dedicata alle “Manutenzioni” (a questo link) campeggino ancora, come unici riferimenti operativi, ex assessori ormai privi di deleghe, rappresenta l’emblema di un’approssimazione gestionale che la nostra città non può più permettersi. Oggi la manutenzione urbana vive una condizione di drammatica sofferenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: “Cambio nell’interesse della città”Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare volto al Comune di Terni.
