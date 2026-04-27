Il Partito democratico punta tutto sui bengalesi. Accade a Marghera, comune veneziano. "Ecco qua il santino elettorale di Abdul e Begum, i due bengalesi che a Marghera si candidano al Municipio cittadino sotto il simbolo del Partito democratico e sostengono il candidato dem Andrea Martella ", spiega il Tg4 per poi tradurre cosa c'è scritto sul volantino. "Nel nome di Allah il misericordioso, il compassionevole, alle prossime elezioni metti una croce sul simbolo Pd. Il tutto scritto non in italiano". Il motivo? "I due si rivolgono alla foltissima comunità bengalese. Tra gli obiettivi dei candidati? La moschea. "La moschea si farà a Mestre e chi fa propaganda per il no, ignora che si tratta di un diritto", hanno promesso alla presentazione dei candidati Pd bengalesi al Teatro Dante di Mestre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, a Marghera il volantino che fa discutere: "Nel nome di Allah misericordioso, vota noi"

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