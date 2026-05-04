Stop al prolungamento del metrò Il progetto ‘Biciplan’ cambia strada

Il progetto Biciplan Linea 2, previsto da oltre due anni, subirà un cambiamento nel percorso e sarà completato con un ritardo rispetto ai piani iniziali. La realizzazione della rete era già stata annunciata, ma ora si è deciso di modificare la tratta prevista. La conclusione del progetto, che coinvolge la mobilità locale, non ha ancora una data certa.

Avrebbe già dovuto essere pronta da due anni. Invece, la rete del progetto Biciplan Linea 2, oltre ai ritardi accumulati, vedrà la luce anche con un cambio del tragitto. Tutta colpa dello stop al prolungamento della metropolitana, che ricade anche sul percorso delle due ruote come un effetto domino. "Non tutti i problemi vengono per nuocere. Con questa modifica in corsa, sistemeremo anche l’area verde di via Pasolini che abbiamo definito con la chiusura del pii Ring nord e che diversamente non avremmo potuto definire - commenta l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Antonio Lamiranda -. Questo significa programmazione e lungimiranza"....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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