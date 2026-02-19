Il prolungamento del metrò a Monza L’odissea burocratica dei fondi | Si rischia di perdere un altro anno
Il progetto di estendere la linea M5 a Monza rischia di fermarsi per colpa di ritardi burocratici nei fondi. Le autorizzazioni sono in ritardo e l’avvio dei lavori potrebbe essere posticipato di un altro anno, creando preoccupazione tra i residenti e gli investitori. La mancanza di decisioni rapide rallenta tutto e mette a rischio la realizzazione dell’opera, già attesa da anni. La situazione resta incerta e si teme che le speranze di completarla nel breve termine svaniscano. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.
Il conto alla rovescia corre, ma i decreti no. E intanto cresce la preoccupazione per il futuro del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. A far scattare l’allarme è il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi ministeriali che dovrebbero sbloccare i finanziamenti dell’opera: senza quei passaggi formali, il progetto resta fermo al palo. In ballo c’è l’importante cifra di 1 miliardo 884 milioni 990mila euro, alla cui copertura mancano ancora circa 100 milioni, che dovrebbero arrivare proprio attraverso i decreti del Mef (ministero dell’Economia e delle Finanze). Ma da settimane tutto tace e anche la rassicurazione del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo - secondo cui lo sblocco sarebbe stato poco dopo la firma del decreto di ricognizione del ministero dell’Economia (10 febbraio) - non sta trovando ancora riscontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
