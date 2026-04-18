OpenAI cambia rotta | addii ai vertici e stop al progetto Sora

OpenAI ha annunciato il cambio di leadership con le uscite di Bill Peebles e Kevin Weil dai loro ruoli. La società sta attraversando una fase di riorganizzazione che ha portato alla sospensione dei progetti Sora e Prism. Questi sviluppi sono stati comunicati in un momento di transizione interna, senza ulteriori dettagli sui motivi delle decisioni. La notizia ha attirato l’attenzione nel settore tecnologico.

Bill Peebles e Kevin Weil lasciano OpenAI in un momento di profonda ristrutturazione interna, segnato dalla chiusura dei progetti Sora e Prism. Il movimento dei vertici scientifici coincide con una decisione strategica dell’azienda di abbandonare la sperimentazione video per puntare tutto su soluzioni software per il coding e strumenti dedicati al mercato aziendale. Addii tecnici e riorientamento delle risorse. La conferma ufficiale riguarda l’uscita di Peebles, figura che ha diretto lo sviluppo della tecnologia Sora. Il suo distacco si accompagna a quello di Weil, che ricopriva il ruolo di vicepresidente per la branca scientifica della intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI cambia rotta: addii ai vertici e stop al progetto Sora Notizie correlate Dirigenti FI Napoli, lettera ai vertici nazionali: “Stop ai congressi per tutelare il partito”Tempo di lettura: 2 minuti “La fase politica che attraversa Forza Italia a Napoli impone oggi scelte di responsabilità, equilibrio e visione. Leggi anche: Ancona cambia rotta per l’estate: stop a UlisseFest e Arena sul Mare, spazio a eventi e talenti locali. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Nuovo piano ChatGPT da 103 euro: ecco cosa cambia per il coding. OpenAI tra promesse mancate e progetti abbandonati: tutti i prodotti e le partnership svaniteOpenAI rivede la strategia: cosa cambia dopo lo stop a Sora OpenAI, guidata da Sam Altman, ha interrotto in pochi mesi alcuni dei suoi progetti più am ... assodigitale.it OpenAI cambia l'esperienza di acquisto in ChatGPTOpenAI ha eliminato la funzionalità Instant Checkout e migliorato l'esperienza di shopping in ChatGPT con diverse novità disponibile per tutti. OpenAI ha annunciato importanti novità per la ... punto-informatico.it