Dalle tragedie familiari ai sogni fino a quel maledetto pomeriggio chi era il mio amico Piermario Morosini

Romina Contarato, presidente dell’associazione dedicata a Piermario Morosini, ha ricordato il suo amicico, scomparso durante una partita di calcio nel 2012. Morosini è morto in campo durante il match tra Pescara e Livorno il 14 aprile di quell’anno. Contarato, insieme ad altri volontari, si impegna a mantenere vivo il ricordo di lui, sottolineando che il suo pensiero è costantemente presente nella loro quotidianità.

Il cuore di Piermario Morosini ha smesso di battere alle 16.45 del 14 aprile 2012. All’Adriatico di Pescara, per la partita contro il Livorno, quel maledetto sabato pomeriggio il tempo si è fermato al minuto 31: “Ero in tribuna, l’ho visto cadere, poi provare a rialzarsi. Non capivo cosa stesse accadendo. Poco dopo, tutti i giocatori dalla panchina sono corsi verso di lui. Ricordo le urla di paura assordanti dei ventimila tifosi allo stadio, le lacrime di compagni e avversari mentre i medici provavano a rianimarlo. È stato straziante”. Romina Contarato era una delle migliori amiche del centrocampista morto all’età di 25 anni per un arresto cardiaco in campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Dalle tragedie familiari ai sogni fino a quel maledetto pomeriggio, chi era il mio amico Piermario Morosini" Fiaccola Prevenzione 2026 a Napoli: nel ricordo di Piermario MorosiniNel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli si terrà l’attesissima accensione della Fiaccola della... Leggi anche: La Serie B ricorda Piermario Morosini, morto a Pescara 14 anni fa In memoria di Piermario Morosini x.com Oggi ricordiamo Piermario Morosini, un ragazzo che ha lasciato un segno profondo dentro e fuori dal campo in quel lontano 14 aprile 2012. La sua storia, fatta di forza, sacrificio e amore per il calcio, continua a parlarci ancora oggi. Non è stato solo un calciato - facebook.com facebook