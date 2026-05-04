Stimolazione cardiaca Piove di Sacco tra i centri pilota in Italia

La sezione di Cardiologia dell’Ospedale di Piove di Sacco è stata scelta come uno dei centri pilota in Italia per la stimolazione cardiaca. La struttura si distingue per le tecniche e le apparecchiature utilizzate nel trattamento e nel monitoraggio delle patologie cardiache. La decisione coinvolge vari centri nazionali, con l’obiettivo di migliorare le procedure e le risposte ai pazienti.

La Cardiologia dell’Ospedale di Piove di Sacco si conferma tra le realtà più avanzate nel panorama sanitario nazionale. Il reparto, diretto dal dottor Luciano Babuin, già riconosciuto come centro di riferimento per la stimolazione fisiologica, è stato selezionato tra i pochi centri italiani per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate i bambini di piove di sacco a lezione di meraviglia: tra scienza e poesia nel nome di giacomo zanellaI bambini di Piove di Sacco a lezione di meraviglia: tra scienza e poesia nel nome di Giacomo Zanella L’associazione "I Fiumi di Jane" prosegue il... Arrestati a Piove di Sacco: vendita droga a minoriDue giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati in flagranza di reato a Piove di Sacco dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di vendere...