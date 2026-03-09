Arrestati a Piove di Sacco | vendita droga a minori

Due giovani di 18 e 19 anni sono stati fermati a Piove di Sacco mentre cercavano di vendere droga a due minori. Gli agenti li hanno trovati in azione e li hanno arrestati sul posto. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente e condotto gli arresti in flagranza di reato. L’operazione si è svolta senza incidenti.

Due giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati in flagranza di reato a Piove di Sacco dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di vendere sostanze stupefacenti a due minorenni. L'operazione dei Carabinieri del 5 marzo ha portato al sequestro di marijuana, hashish e strumenti per lo spaccio nel parco di via Giovanni XXIII. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio di quella data, quando i militari hanno bloccato quattro persone presso una panchina pubblica. I due venditori sono stati immediatamente fermati, mentre gli acquirenti minori sono stati affidati ai genitori convocati d'urgenza. La Procura della ha ordinato l'arresto domiciliare per i due presunti spacciatori in attesa dell'udienza di convalida svoltasi il 7 marzo.