Dopo la conclusione dei playoff, l’allenatore ha commentato il percorso della squadra, sottolineando che il gruppo ha disputato un anno “straordinario”. La squadra ha affrontato le sfide senza il contributo di Paganini, la cui assenza ha inciso sulla strategia adottata. La differenza di forma tra la squadra e la Juventus Next Gen si è rivelata determinante, portando alla sconfitta che ha concluso la stagione.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato l'assenza di Paganini la strategia di Stellone?. Perché il divario di forma con la Juventus Next Gen è stato fatale?. Cosa ha risposto Stellone alle polemiche riguardanti la Sambenedettese?. Come influirà questa eliminazione sul futuro del progetto sportivo?.? In Breve Assenza di Paganini ha costretto Stellone a rimescolare la formazione ufficiale.. Juventus Next Gen arrivava al match senza perdere da due mesi.. La Vis non vinceva da quattro sconfitte nelle ultime cinque apparizioni.. Stellone respinge le polemiche riguardanti la precedente partita con la Sambenedettese.. Stellone esprime orgoglio per i risultati ottenuti dai suoi ragazzi dopo l’eliminazione ai playoff contro la Juventus Next Gen, nonostante il colpo subito per l’assenza di Paganini in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellone dopo i playoff: ‘Il gruppo ha fatto un anno straordinario

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