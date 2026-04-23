Motta e i 4 rigori parati da Zoff a Cruciani e Insegno | Straordinario ha fatto l’impossibile

Nella semifinale di Coppa Italia, Edoardo Motta ha parato quattro rigori, attirando l’attenzione di molti, tra cui Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, e ex allenatore della Lazio. La sua prestazione ha suscitato commenti da parte di diverse figure del calcio, che hanno definito l’evento “straordinario” e “impossibile”. L’episodio ha portato alla ribalta la prestazione eccezionale di Motta nel corso della partita.

(Adnkronos) – L'impresa di Edoardo Motta, con quattro rigori parati nella semifinale di Coppa Italia, ha colpito anche Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale ed ex allenatore della Lazio. "Grande prestazione, poi come li ha parati, con tranquillità, con sicurezza. Mi ha dato un'impressione straordinaria questo ragazzo, una cosa fuori dal comune, poi alla sua età. Quindi complimentissimi per tutto. Quando un portiere para i rigori, il passaggio del turno è un grande merito suo. Quattro rigori parati con tranquillità, sicurezza. Insomma ha dato un'impressione notevolissima e questo prefigura qualità. Però la vita e la strada è lunga", ha detto Zoff all'Adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Motta impareggiabile: 4 rigori parati e la Lazio vola in finaleEdoardo Motta si è trasformato nel protagonista assoluto di una notte leggendaria a Bergamo, quando la Lazio ha conquistato il pass per la finale di...

Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati: “Scusate”. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Motta para 4 rigori: Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter, Atalanta battuta 3-2; Coppa Italia, Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale: Motta eroe para 4 rigori su 5; Edoardo Motta eroico: para 4 rigori all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia; Motta, cresciuto nella Juve e pagato 1 milione dalla Lazio: Queste lacrime le dedico a tutti.

Motta e i 4 rigori parati, da Zoff a Cruciani e Insegno: Straordinario, ha fatto l'impossibileL'impresa di Edoardo Motta, con quattro rigori parati nella semifinale di Coppa Italia, ha colpito anche Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale ed ex allenatore della Lazio. Grande p ... adnkronos.com

Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati: Scusate. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale ... fanpage.it

#Ballotta a RS: « #Motta sta facendo bene. Va giudicato più dalla parata nel finale che dai rigori: quelli sono un terno al lotto. In porta sembra un esperto a cui non frega nulla, ma vederlo piangere dopo mostra che è ancora un ragazzino e si torna alla nor x.com

Edoardo Motta davanti a quei rigori non era solo un portiere. Era un ragazzo con il cuore che batteva fortissimo, con tutto il peso addosso… e la capacità di restare lì, presente, lucido. Parata dopo parata. Emozione dopo emozione. Fino a diventare qualcosa c - facebook.com facebook