La sfida di Stefano Massini | essere Putin Lui e Trump il tempo della violenza in cui siamo sprofondati

Stefano Massini ha interpretato il ruolo di Putin, affrontando tematiche legate alla violenza e alle figure storiche che rappresentano il lato oscuro del potere. Da tempo, l'autore si è concentrato su personaggi come Eichmann, Adolf Hitler e Donald Trump, evidenziando la loro presenza nel discorso pubblico e culturale. La sua sfida consiste nel rappresentare questa realtà complessa e controversa senza filtri o semplificazioni.

Da qualche anno sembra aver scelto il lato oscuro. Senza paura: Eichmann, Adolf Hitler, Donald Trump. Ha pure fatto i conti con la furia capitalista nella Lehman Trilogy (ultima regia ronconiana), portandosi a casa cinque Tony Award. Insomma: a Stefano Massini piacciono le sfide e continua ad indagare le maschere oscure del potere. Per provare a capire qualcosa in più della contemporaneità. Come succede con Io, Vladimir, nuovo monologo del direttore artistico del Teatro della Toscana. Un assolo, pubblicato in volume da Einaudi col titolo Lo zar, nel quale di racconta dell'ascesa di Putin. Solo che questa volta l'appuntamento non è a teatro. Ma in tv.