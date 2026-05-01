Nelle ultime ore, un episodio di vandalismo ha colpito l’auto di Stefano De Martino. La vettura presenta un messaggio inciso sulla portiera con la frase: “Gesto abominevole”. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori del gesto. Nessuna altra informazione è stata comunicata sul caso o sulle eventuali conseguenze legali.

Una nuova disavventura colpisce Stefano De Martino, che nelle ultime ore si è trovato a fare i conti con un episodio di vandalismo ai danni della sua automobile. Il conduttore aveva lasciato la vettura parcheggiata per un impegno e, al momento del ritorno, ha scoperto che la portiera era stata profondamente danneggiata. La superficie risultava segnata da graffi evidenti, estesi su gran parte della fiancata, tanto da compromettere l’intera vernice. La sorpresa, tutt’altro che gradita, ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio insolito. Sulla carrozzeria, infatti, è stato inciso un messaggio incomprensibile, composto da segni e simboli difficili da interpretare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, quel messaggio inciso sulla portiera: “Gesto abominevole”

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