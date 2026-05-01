Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino un messaggio incomprensibile inciso sulla portiera

Un'auto appartenente a Stefano De Martino è stata danneggiata mentre era parcheggiata. La portiera della sua Smart presenta segni di vandalismo e un messaggio inciso, risultato di un atto di danneggiamento. L'episodio si è verificato al ritorno dall'area di sosta, senza che si abbiano al momento ulteriori dettagli su eventuali autori o motivazioni. La polizia sta indagando sull'accaduto.