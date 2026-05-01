Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino un messaggio incomprensibile inciso sulla portiera
Un'auto appartenente a Stefano De Martino è stata danneggiata mentre era parcheggiata. La portiera della sua Smart presenta segni di vandalismo e un messaggio inciso, risultato di un atto di danneggiamento. L'episodio si è verificato al ritorno dall'area di sosta, senza che si abbiano al momento ulteriori dettagli su eventuali autori o motivazioni. La polizia sta indagando sull'accaduto.
Disavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio. Incomprensibile il messaggio inciso sul metallo, grande abbastanza per rovinare l’intera fiancata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: «Gag incomprensibile»
Sanremo 2027, i nodi da sciogliere sulla direzione artistica di Stefano De MartinoStefano De Martino, citando Wikipedia «conduttore televisivo, ballerino e showman italiano», è stato pubblicamente annunciato da Carlo Conti durante...
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: Stefano De Martino, auto vandalizzata: Scritte graffianti sulla smart del conduttore.
Ha lasciato il segno: incidente per Stefano De Martino, emergono le foto scioccantiBrutto incidente per Stefano De Martino: auto vandalizzata e messaggio inciso sulla portiera. Il retroscena sul settimanale Nuovo. donnaglamour.it
Stefano De Martino vittima di atti sul veicolo: cosa è successo alla smartScopri i dettagli dell'episodio che ha coinvolto la smart di Stefano De Martino, i precedenti sul veicolo e le possibili conseguenze per la sicurezza del conduttore ... notizie.it