Un uomo di 40 anni, cittadino peruviano, è stato espulso e rimpatriato dopo aver inseguito e molestato una ragazza alla stazione di Novara. Precedentemente, era stato arrestato e tenuto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Un cittadino peruviano di 40 anni residente a Novara, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale aggravata, è destinatario di un decreto di espulsione con rimpatrio forzoso. Il provvedimento è stato eseguito dopo che l’uomo, recidivo per lo stesso tipo di reato, era stato denunciato in stato di libertà e sottoposto a misure di prevenzione dal Questore. Violenza sessuale a Novara Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto il 16 novembre 2025 nella zona della stazione ferroviaria di Novara. Una ragazza aveva contattato il NUE 112 per segnalare che la sua amica era stata vittima di violenza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Insegue una ragazza alla stazione di Novara e la molesta, 40enne espulso con rimpatrio forzoso

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