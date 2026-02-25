Aggressioni a Palese identificato l' uomo che terrorizzava passanti e automobilisti

L’uomo che terrorizzava passanti e automobilisti a Palese è stato riconosciuto dalle forze dell’ordine come responsabile di numerosi atti di violenza. Le sue azioni, spesso improvvise e imprevedibili, avevano causato grande inquietudine tra i residenti e i conducenti della zona. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza. La sua presenza ha alimentato preoccupazione tra la comunità locale.

Si tratterebbe di un 25enne di origini nigeriane, già destinatario di un ordine di espulsione, i cui comportamenti violenti erano stati segnalati nelle chat di quartiere Sarebbe stato identificato dai carabinieri l’uomo ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza immotivata che, nelle ultime settimane, avevano alimentato paura e tensione a Palese, quartiere a nord di Bari. Si tratterebbe di un 25enne di origine nigeriana, segnalato più volte nelle chat di quartiere e indicato come autore di comportamenti violenti nei confronti di passanti e automobilisti. L’uomo è stato fermato e condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dove resterà in attesa delle procedure previste per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

