stati uniti venezuela e golfo come cambia il mercato del petrolio

Il mercato del petrolio sta vivendo uno spostamento graduale ma costante verso nuove aree di influenza. La guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dei pasdaran hanno contribuito a questa trasformazione, influendo sui flussi di approvvigionamento. Gli Stati Uniti, il Venezuela e i paesi del Golfo stanno vivendo cambiamenti nelle dinamiche di produzione e esportazione di greggio, con conseguenze che si riflettono sui mercati internazionali.

Lento, ma inesorabile, il baricentro globale del petrolio si sposta. Colpa della guerra in Iran e della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz da parte dei pasdaran. La sostanza, però, non cambia e dalla miccia di due mesi fa alla detonazione di un sistema di equilibri, è bastata una manciata di secondi. E alla fine lo smottamento si è materializzato, cambiando volto e perimetro del mercato degli idrocarburi: Stati Uniti, primi produttori di greggio al mondo, ancora più al centro del villaggio con il loro Gnl venduto a mezzo pianeta e il Venezuela nuovo play maker, grazie alla ripresa, raccontata da questo giornale a più ripres e, di un’industria petrolifera nazionale che vale un quinto delle riserve mondiali.🔗 Leggi su Formiche.net

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