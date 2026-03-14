Gli Stati Uniti hanno annunciato il rilascio di petrolio dalle riserve strategiche per intervenire sui mercati energetici. La decisione arriva in seguito alle tensioni in Medio Oriente e mira a stabilizzare il prezzo del greggio. L’intervento prevede l’immissione di grandi quantità di petrolio provenienti dalle riserve nazionali, con l’obiettivo di mitigare le fluttuazioni di mercato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento deciso dopo la crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire direttamente sui mercati energetici immettendo grandi quantità di petrolio provenienti dalle riserve strategiche nazionali. A partire dalla fine della prossima settimana, saranno rilasciati 86 milioni di barili di greggio, parte di un piano più ampio che prevede un totale di 400 milioni di barili prelevati dalle scorte di emergenza. La decisione è stata presa nel corso di una riunione straordinaria dei Paesi membri dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia, convocata dopo l’escalation della guerra in Medio Oriente e le conseguenze sul mercato energetico globale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gli Stati Uniti rilasciano petrolio dalle riserve strategiche per stabilizzare il mercato

Articoli correlati

Gli stati della Iea sbloccano le riserve strategiche di petrolio a causa della guerra“I paesi della Iea metteranno sul mercato 400 milioni di barili di petrolio per compensare le carenze dovute alla chiusura di fatto dello stretto di...

Iran, Trump corre ai ripari: 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategicheL’amministrazione Trump ha annunciato che, a partire dalla settimana prossima, sbloccherà 172 milioni di barili di greggio dalla Strategic Petroleum...

Altri aggiornamenti su Gli Stati Uniti

Temi più discussi: Gli USA rilasciano 86 milioni di barili per stabilizzare i mercati energetici; Gli Stati Uniti rilasciano una licenza generale che autorizza alcune attività relative al petrolio o ai prodotti petrolchimici di origine venezuelana - Sito del Dipartimento del Tesoro; Perché Trump fa marcia indietro sul petrolio russo all’India?; Petrolio oltre la soglia dei 100 dollari, gli USA sospendono per un mese le sanzioni sul greggio russo · LaC News24.

Gli Stati Uniti rilasciano una licenza limitata per l’oro venezuelano in seguito a una visita di alto livelloAscolta questo articolo | 3 minuti informazioni Pubblicato il 6 marzo 20266 marzo 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere più2googleAggiungi Oltre La Linea su Googleinf ... oltrelalinea.news

Gli Stati Uniti autorizzano per trenta giorni l’acquisto di petrolio russoIl 12 marzo gli Stati Uniti hanno autorizzato temporaneamente, per trenta giorni, l’acquisto di petrolio russo stoccato in mare, alleggerendo di fatto le sanzioni per stabilizzare i mercati energetici ... internazionale.it

«Pochi istanti fa, su mia direzione, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei bombardamenti più potenti nella Storia del Medio Oriente e ha completamente annientato ogni obiettivo militare nel gioiello della corona dell’Iran, l’isola di Kharg», ha - facebook.com facebook

Divergono gli obiettivi di Israeli e Stati Uniti Quelli degli Usa, poi, non sono chiari nemmeno a Trump che, nonostante le sue dichiarazioni, ha il fiato corto e concede solo una settimana di tempo a Netanyahu per avviare il cambio di regime Da @GretaPrivitera, x.com