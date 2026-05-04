Negli Stati Uniti si parla di una possibile instaurazione della legge marziale, mentre alcuni matematici lanciano un appello e una petizione per evitare di partecipare a un congresso a Filadelfia. Per la prima volta, si discute di un isolamento internazionale che sembra derivare da fattori esterni. Questi eventi si verificano in un periodo di tensioni crescenti e di incertezza politica nel paese.

Per la prima volta nella loro storia, gli Stati Uniti iniziano a confrontarsi con l’ipotesi di un isolamento internazionale non scelto, ma imposto dall’esterno. Se in passato Washington aveva perseguito volontariamente politiche isolazioniste oggi emergono segnali di una dinamica diversa, più complessa e potenzialmente destabilizzante. L’attacco frontale alla ricerca scientifica, lo smantellamento delle agenzie sanitarie, stanno aprendo una crepa sempre più profonda. Questi segnali non arrivano soltanto dalla diplomazia ufficiale, ma anche da ambiti meno prevedibili, come appunto quello accademico. Un caso emblematico riguarda il Congresso internazionale dei matematici, previsto a luglio a Filadelfia, uno degli appuntamenti più prestigiosi della comunità scientifica mondiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stati Uniti sull’orlo della legge marziale”, anche i matematici contro Trump: boicottaggio e petizione per non partecipare al congresso di Filadelfia

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