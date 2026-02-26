Un’imbarcazione veloce con targa statunitense è stata teatro di un violento confronto armato al largo delle coste centro-settentrionali di Cuba. Il bilancio, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno dell’isola, è di quattro persone uccise e sei ferite dopo l’intervento delle autorità marittime cubane che avrebbero intercettato il mezzo mentre, stando alla versione ufficiale, tentava di penetrare illegalmente nelle acque territoriali. Il motoscafo, registrato nello Stato della Florida, è stato bloccato nei pressi di Cayo Falcones, nella provincia di Villa Clara. Come scrive il Wall Street Journal, le autorità dell’Avana sostengono che l’equipaggio avrebbe aperto il fuoco contro la pattuglia di frontiera nel momento in cui questa si è avvicinata per un controllo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cuba e Stati Uniti sull’orlo dello scontro: cosa cambia dopo la sparatoria in mare

