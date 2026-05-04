Statale 527 | riaperta la strada a Oleggio dopo l' incidente

È tornata alla normalità la circolazione sulla Statale 527 "Bustese". Dopo alcuni momenti di chiusura forzata a causa di un incidente, Anas ha comunicato la riapertura del tratto al km 50, nel territorio comunale di Oleggio.La strada era stata provvisoriamente interdetta al traffico per.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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