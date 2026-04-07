Riaperta la statale 229 terminata la messa in sicurezza dopo l' incidente mortale

La statale 229 “del Lago d’Orta” è stata riaperta al traffico nel territorio di Casale Corte Cerro, vicino a Gravellona Toce, dopo che era stata chiusa domenica 5 aprile. La strada aveva subito una chiusura temporanea per consentire i lavori di messa in sicurezza a seguito di un incidente mortale avvenuto in quella zona. La circolazione è tornata regolare una volta completate le operazioni di messa in sicurezza.

È tornata nuovamente percorribile la strada statale 229 “del Lago d’Orta”, nel territorio comunale di Casale Corte Cerro, vicino a Gravellona Toce, dopo la chiusura forzata avvenuta nella giornata di domenica 5 aprile. Il tratto era stato interdetto al transito per consentire i rilievi e le successive operazioni di ripristino in seguito a un gravissimo incidente stradale che è costato la vita a un 41enne borgomanerese. La riapertura al traffico è stata disposta dopo che i tecnici hanno ultimato un primo e fondamentale intervento di messa in sicurezza delle barriere di protezione lungo la carreggiata. Le protezioni laterali erano rimaste danneggiate durante l'impatto di domenica, rendendo necessario il blocco della circolazione per garantire l'incolumità degli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229Resta interdetta al traffico la strada statale 229 “del lago D’Orta” nel tratto compreso tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel... Frana a Furore: messa in sicurezza completata, riaperta la stradaRiaperto completamente il tratto di Furore lungo la statale 163 Amalfitana già a partire dalla tarda serata di ieri. Temi più discussi: Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229; Scontro frontale sulla statale della valle Vigezzo: quttro feriti portati in ospedale; Incidente mortale a Gravellona: la vittima è il 41enne Marco Pinna, originario di Borgomanero. Riaperta la statale 229, terminata la messa in sicurezza dopo l'incidente mortaleÈ tornata nuovamente percorribile la strada statale 229 del Lago d’Orta, nel territorio comunale di Casale Corte Cerro, vicino a Gravellona Toce, dopo la chiusura forzata avvenuta nella giornata di ... novaratoday.it Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229Resta interdetta al traffico la strada statale 229 del lago D’Orta nel tratto compreso tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel territorio di Casale Corte Cerro, nei pressi di Gravellona ... novaratoday.it +++ AGGIORNAMENTO ORE 15: VIA CAMPAGNOLA RIAPERTA AL TRAFFICO+++ - facebook.com facebook Civita Castellana, riaperta al culto la chiesa di Santa Maria delle grazie all’interno dell’ospedale Andosilla 01 aprile 2026 La restituzione del luogo sacro resa possibile nell’ambito degli interventi di miglioramento sismico in corso asl.vt.it/news/580 x.com