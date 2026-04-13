Stasera in TV, lunedì 13 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include diverse opzioni per gli spettatori, offrendo contenuti di vario genere per tutta la serata. Le emittenti si alternano con offerte che spaziano da produzioni italiane a film stranieri, coprendo diversi gusti e preferenze.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. La buona stella. Serie TV - In onda alle 21:30. Al via la miniserie in tre serate per la regia di Luca Brignone (" Rocco Schiavone ", " Non dirlo al mio capo ", " Doc - Nelle tue mani ") con protagonisti Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Come ci si rialza dopo essere caduti? Servono forza, volontà e coraggio, ma anche una.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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