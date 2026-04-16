Il Consiglio provinciale dell’Aquila ha approvato all’unanimità il Rendiconto 2025, documento che conferma la posizione finanziaria dell’ente. Nel dettaglio, sono stati destinati più di 16 milioni di euro a nuovi investimenti, rafforzando così la gestione economica provinciale. La decisione è stata condivisa senza opposizioni, segnando un momento importante nel percorso di crescita dell’amministrazione locale.

Il Consiglio provinciale dell’Aquila ha dato il via libera all’unanimità al Rendiconto 2025, un documento contabile che certifica la solidità finanziaria dell’ente attraverso l’immissione di oltre 16 milioni di euro in nuovi investimenti. La seduta odierna, svoltasi nella giornata di giovedì 16 aprile 2026, ha messo in luce una gestione capace di incrementare sensibilmente il patrimonio, con una crescita dei beni immobiliari che ora supera i 19 milioni di euro e un aumento della parte mobiliare pari a 844 mila euro, quest’ultima cifra derivante principalmente dall’acquisto di attrezzature industriali e mezzi pesanti necessari per le operazioni sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aquila vola: 16 milioni per nuovi investimenti e conti in attivo

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