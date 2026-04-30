Firenze vola | 305 milioni per investimenti e cassa record

Il Comune di Firenze ha approvato un piano di investimenti da 305 milioni di euro destinato all’anno 2025. La somma sarà impiegata principalmente in interventi sui trasporti pubblici, lavori di edilizia pubblica e progetti finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La decisione riguarda anche l’utilizzo di una cassa con un saldo record, che sostiene le iniziative previste nel piano.

? Cosa sapere Il Comune di Firenze approva 305 milioni di euro per il piano investimenti 2025.. Le risorse finanziano trasporti, edilizia pubblica e progetti legati ai fondi PNRR.. Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025, consolidando una cassa superiore a 325 milioni di euro e un piano di investimenti che tocca i 305,6 milioni di euro dopo la verifica dei programmi del DUP. La sessione amministrativa ha sancito il primo bilancio completo della gestione guidata da Sara Funaro, la sindaca che ha strutturato l’azione politica su cinque pilastri fondamentali: i diritti, la sostenibilità, la sicurezza urbana, l’innovazione e la giustizia sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze vola: 305 milioni per investimenti e cassa record Notizie correlate Via libera al rendiconto 2025: cassa oltre 325 milioni e investimenti a quota 305,6 milioniIl Consiglio comunale ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025 del Comune di Firenze, insieme alla verifica dello stato di attuazione dei... Estra vola: 14 milioni di dividendi e investimenti record nel green? Cosa sapere Estra delibera 14,1 milioni di euro in dividendi e 260 milioni in nuovi investimenti.