Star Wars Day 2026 a Milano la parata dei cosplayer tra Jedi e spade laser

Il Star Wars Day 2026 ha visto protagonisti numerosi appassionati di cosplay che si sono radunati nel centro di Milano per partecipare a una parata dedicata alla saga. I partecipanti, provenienti da diverse parti d'Italia, hanno indossato costumi ispirati ai personaggi della serie, tra Jedi, Sith e guerrieri con spade laser. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e condivisione tra gli appassionati.

Appassionati cosplayer, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato nel centro di Milano per festeggiare il Star Wars Day. Tante le persone accorse in Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo per vedere la tradizionale parata e ammirare i costumi del media franchise creato da George Lucas. Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Star Wars Day 2026, a Milano la parata dei cosplayer tra Jedi e spade laser Notizie correlate Star Wars: L’Incredibile Alleanza tra Jedi e Sith in “Maul – Shadow Lord”?Per decenni, l’universo di Star Wars è stato definito dall’eterna lotta tra il Lato Chiaro e il Lato Oscuro. Star Wars: dopo 49 anni ci dà un team-up di Jedi-sithOrmai da decenni, in Star Wars abbiamo visto Sith e Jedi incrociare le spade laser. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Star Wars Day, a Milano la parata di Cavalieri Jedi e spade laser in piazza Duomo; Star Wars Day: il cine-concerto al Teatro Lirico e la parata dei 100 figuranti in piazza Duomo; Volete festeggiare lo Star Wars Day? Consultate il programma degli eventi a Parigi e nell'Ile-de-France!; Star Wars Day arriva in Italia: parata di Jedi e truppe imperiali a Milano!. Star Wars Day 2026, a Milano la parata dei cosplayer tra Jedi e spade laserAppassionati cosplayer, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato nel centro di Milano per festeggiare il Star Wars Day. Tante le persone accorse in Corso ... lapresse.it Star Wars Day a Milano il 2 maggio: Jedi e Sith in corteo a San BabilaIl 2 maggio 2026 è previsto un corteo di celebrazione dello Star Wars Day che si svolgerà a Milano, in pieno centro. Ecco i dettagli completi ... libero.it Che la Forza sia con voi! Torna lo Star Wars Day a Torino - facebook.com facebook Star Wars Day, a Milano la parata di Cavalieri Jedi e spade laser in piazza Duomo milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com