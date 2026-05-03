Due campionesse di apnea si sono immerse nelle acque della piscina Y-40 per simulare il duello tra Jedi di Star Wars. La produzione cinematografica ha organizzato questa sessione per riprendere scene di combattimento sott’acqua, coinvolgendo professioniste specializzate in immersioni prolungate. La collaborazione tra esperte di apnea e il team di produzione mira a ottenere sequenze realistiche e suggestive, sfruttando le caratteristiche uniche della piscina più profonda del mondo.

? Cosa scoprirai Come faranno le campionesse a simulare le spade laser sott'acqua?. Chi guiderà la produzione cinematografica negli abissi della Y-40?. Perché la temperatura dell'acqua è fondamentale per questo duello?. Come cambierà la comunicazione dell'apnea dopo questo esperimento visivo?.? In Breve Matt Evans e Umberto Aiti gestiscono le riprese presso la piscina Y-40.. Acque termali di Montegrotto Terme mantengono temperature costanti tra 32 e 34 gradi.. Progetto nasce da un allenamento spontaneo tra Alessia Zecchini e Helena Bourdillon.. L'iniziativa mira a trasformare gli impianti sportivi in centri di produzione multimediale.. Il 4 maggio, presso la piscina Y-40 di Montegrotto Terme, Alessia Zecchini e Helena Bourdillon trasformeranno le profondità acquatiche in un set cinematografico per celebrare lo Star Wars Day.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apnea e Star Wars: il duello tra Jedi nelle profondità della Y-40

PER LO STAR WARS DAY ALESSIA ZECCHINI E HELENA BOURDILLON SI SFIDANO SOTT’ACQUA A Y-40 THE DEEP JOY

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