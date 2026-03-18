‘Star Wars | Maul – Shadow Lord’ in arrivo su Disney +

Da metropolitanmagazine.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato il rivelato il trailer ufficiale di  Star Wars: Maul – Shadow Lord, serie animata targata LucasFilm Animation in arrivo su Disney+, con i primi due episodi. Il finale è previsto per il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day: ‘May the Fourth be with you’. La nuova serie animata targata LucasFilm Animation vedrà il ritorno di Sam Witwer come voce del Lord Sith e arriverà in streaming dal 6 aprile. Una serie animata Disney Plus. Star Wars: Maul – Shadow Lord  è una serie animata creata da Dave Filoni, sviluppata in collaborazione con Matt Michnovetz. Ambientata dopo gli eventi della Guerra dei Cloni, la serie targata vede come protagonista  Darth Maul  che trama per far crollare l’impero spinto da una insaziabile sete di vendetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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