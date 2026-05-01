Il 4 maggio si avvicina, giorno dedicato alla saga di Star Wars, con diverse iniziative in programma. Sono attesi nuovi prodotti che si ispirano alle storie e ai personaggi della serie, pronti per essere lanciati sul mercato. La ricorrenza viene celebrata con eventi speciali e promozioni legate all’universo di Star Wars. La giornata rappresenta un’occasione per i fan di tutto il mondo di condividere la passione per questa saga cinematografica.

Nuovi prodotti ispirati alle storie e ai personaggi della saga per celebrare lo Star Wars Day . Ci siamo! I fan di tutto il mondo si preparano per il prossimo 4 maggio ( May the 4 th ) per festeggiare lo Star Wars Day, l’ormai iconico appuntamento dedicato alle celebrazioni della saga galattica più amata di sempre. Per rendere omaggio alla Forza e supportare i fan nei festeggiamenti, sono disponibili nei negozi fisici e online tanti nuovi prodotti ispirati alle storie e ai personaggi di Star Wars. Le linee proposte includono un’ampia gamma di giochi, articoli da collezione, peluche, Action Figure e accessori per fan e collezionisti di tutte le età.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Star Wars Day: come celebrarlo il prossimo 4 Maggio

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