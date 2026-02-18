Embo, il cacciatore di taglie apparso in The Clone Wars, farà il suo debutto nel film di Star Wars dedicato a The Mandalorian e Grogu. La sua presenza in live action sorprenderà gli appassionati, dato che si tratta di un personaggio che non si vedeva dal cartone animato. Embo è noto per la sua abilità con i coltelli e la sua maschera rossa, caratteristiche che lo rendono immediatamente riconoscibile. La sua comparsa nel film rappresenta un collegamento diretto tra le due serie e fa sperare in nuovi dettagli sulla sua storia.

Il debutto cinematografico di The Mandalorian e Grogu non promette solo azione e nuovi pianeti, ma segna il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan di The Clone Wars. Dopo ben 16 anni dalla sua prima apparizione animata, il letale cacciatore di taglie Embo è pronto a fare il suo esordio ufficiale in live-action. Una lettera d’amore al “Sandbox” di George Lucas. Il regista Jon Favreau, mente creativa dietro il successo di The Mandalorian, non ha mai nascosto il suo approccio da fan appassionato. Durante la New York Toy Fair, Favreau ha paragonato la scrittura di Star Wars alla possibilità di “giocare con i suoi giocattoli preferiti”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian & Grogu: Chi è Embo? Il cacciatore di taglie di The Clone Wars debutta in live action nel prossimo film di Star Wars

The Mandalorian & Grogu, nel nuovo trailer c'è anche un volto famigliare di Clone WarsLucasfilm e Disney hanno pubblicato un nuovo trailer di The Mandalorian & Grogu, perché vogliono anticipare il ritorno della saga di Star Wars al cinema.

The Mandalorian & Grogu: ritorno a una location familiare nella nuova foto del film Star WarsNel 2026, la saga di Star Wars torna al cinema dopo sette anni di assenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.