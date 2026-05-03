J-POP Manga – Gli annunci a COMICON Napoli 2026 – Parte 1

Durante l'evento COMICON Napoli 2026, J-POP Manga ha annunciato alla propria community venti nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi. L’annuncio è stato fatto al termine dell’incontro intitolato J-POP20 – La sfida di Frieren, durante il quale sono stati presentati i dettagli sui prossimi progetti editoriali dell’editore. La presentazione si è svolta davanti a un pubblico composto da appassionati e addetti ai lavori.

A COMICON Napoli, al termine dell’incontro J-POP20 – La sfida di Frieren, J-POP Manga ha rivelato alla propria community ben venti nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi. E il numero non è casuale! Venti novità come sono venti gli anni in cui J-POP Manga si impegna a portare nel nostro Paese le migliori opere del Sol Levante. Un anniversario importante che la casa editrice vuole festeggiare proponendo ai propri lettori questa lunga lista con titoli per tutti i gusti! Tra le novità in arrivo c’è la nuova serie spin-off de I diari della speziale, una one-shot dell’autore di Made in Abyss, commedie romantiche, storie di mistero e azione ed epopee fantasy.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga – Gli annunci a COMICON Napoli 2026 – Parte 1 Notizie correlate J-POP Manga annuncia Kotteri! e Yudori a COMICON Napoli 2026J-POP Manga partecipa alla prossima edizione di COMICON Napoli con un’attenzione particolare rivolta al femminile, alla bellezza e all’eleganza... Edizioni BD & J-POP Manga a COMICON Napoli 2026Dopo aver chiuso con numeri da record l’edizione 2025, sta per tornare nella Mostra d’Oltremare di Napoli la manifestazione dedicata a fumetto e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comicon Napoli 2026 – J-Pop Manga annuncia 20 nuovi titoli in arrivo; COMICON Napoli 2026: gli annunci di J-POP Manga; J-POP Manga annuncia Dark Colors, raccolta di Junji Ito; COMICON Napoli 2026: gli annunci di Magic Press. J-POP Manga festeggia 20 anni al COMICON Napoli: 20 annunci per raccontare il futuroVenti annunci targati J-POP Manga al COMICON Napoli 2026 per celebrare il proprio passato e costruire attivamente il proprio futuro. drcommodore.it J-POP Manga: tutti gli annunci di NataleJ-POP Manga nel giorno di Natale ha annunciato le prossime novità a tutti gli appassionati lettori in arrivo nel 2025. Tra questi sarà possibile aspettarsi un classico come Jeeg di Akira Oze e il ... mangaforever.net Quando penso ad un anime o un manga che chiunque (anche chi non ne ha mai visto uno) dovrebbe guardare/leggere! A me piacque molto anche il precedente. Magnifico! #FullmetalAlchemist #manga #anime - facebook.com facebook La versione italiana di #Asura è in vendita in anteprima a un evento in Italia. Spero che possa raggiungere lettori in tutto il mondo! #GeorgeAkiyama #manga #Italia #mangagiapponese #grazie x.com