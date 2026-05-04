Stanno cancellando le donne curvy dalle passerelle | Ashley Graham a gamba tesa contro Ozempic

In un’intervista recente, una modella nota per le sue curve ha criticato aspramente l’uso del farmaco Ozempic, accusandolo di contribuire alla scomparsa delle donne curvy dalle passerelle. La discussione riguarda il cambiamento nelle tendenze di moda e nelle rappresentazioni sui social media, dove i tratti più snelli sembrano prevalere rispetto alle silhouette più rotonde. Questa dinamica sta attirando l’attenzione sui mutamenti nel mondo della moda e sulla percezione del corpo.

L’era della body positivity sta finendo? A dare un’occhiata ai red carpet e ai trend skinny sui social parrebbe proprio di sì. Dopo un brevissimo periodo in cui nelle sfilate che contano si avvistavano anche modelle definite plus size o curvy, che il più delle volte sfoggiavano comunque un corpo rientrante in canoni standard e non certo extra large, oggi il riferimento è tornato a quello dei primi anni Duemila: l’extra slim. Una magrezza tossica che oggi si ottiene nella maggior parte dei casi assumendo farmaci a base dell’ormone GLP-1, nati per curare il diabete ma che grazie all’effetto dimagrante vengono utilizzati da molte star come mezzo per dimagrire più in fretta.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Stanno cancellando le donne curvy dalle passerelle”: Ashley Graham a gamba tesa contro Ozempic Notizie correlate Leggi anche: Da Donatella Versace a Lady Gaga, da Ashley Graham a Winnie Harlow: i cameo del nuovo film al cinema. Ashley Graham: «Il dilagare di farmaci a base di semaglutide sta facendo fare notevoli passi indietro alla body positivity»Il dilagare dei farmaci a base di semaglutide Una magrezza tossica che oggi si ottiene nella maggior parte dei casi assumendo farmaci a base...