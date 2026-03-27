Ha spostato aerei-drone nelle basi vicino a Taiwan | cosa c' è dietro la mossa della Cina

La Cina ha recentemente spostato droni e aerei militari nelle basi situate vicino a Taiwan, aumentando così la propria presenza nella zona. Questa operazione è avvenuta in un momento di tensione tra i due Paesi. Le autorità cinesi hanno eseguito questa movimentazione senza fornire dettagli ufficiali sulle ragioni di tali operazioni. La notizia ha attirato l’attenzione degli analisti e degli osservatori militari.

La Cina ha rafforzato la propria presenza militare nei pressi dello Stretto di Taiwan con una mossa curiosa. Pechino avrebbe infatti trasferito nelle proprie basi costiere una flotta di vecchi caccia trasformati in droni d’attacco. Ecco che cosa sappiamo. La strana mossa della Cina. Secondo quanto riportato da Reuters, l’ Esercito popolare di liberazione cinese ha schierato almeno 200 velivoli J-6, caccia di epoca sovietica ormai obsoleti, convertiti in droni e dislocati in sei basi aeree nelle province del Fujian e del Guangdong, ovvero di fronte a Taiwan. Le immagini satellitari mostrano file di questi aerei lungo le piste, pronti all’impiego. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ha spostato aerei-drone nelle basi vicino a Taiwan: cosa c'è dietro la mossa della Cina Articoli correlati Leggi anche: F-35 e aerei nelle basi militari: così i satelliti della Cina svelano le mosse Usa in Medio Oriente “Aiuti militari e finanziari all'Iran”: cosa c'è dietro la mossa della CinaGli Stati Uniti disporrebbero di informazioni di intelligence che suggeriscono che la Cina potrebbe prepararsi a fornire all'Iran assistenza...