Secondo fonti di intelligence, gli Stati Uniti sospettano che la Cina stia considerando di fornire all'Iran aiuti militari e finanziari. Le informazioni indicano che potrebbero esserci in corso consegne di componenti missilistici e pezzi di ricambio, mentre le autorità statunitensi monitorano da vicino questa possibilità. La questione riguarda le implicazioni di un possibile sostegno cinese all'Iran.

Gli Stati Uniti disporrebbero di informazioni di intelligence che suggeriscono che la Cina potrebbe prepararsi a fornire all'Iran assistenza finanziaria, pezzi di ricambio e componenti missilistici. “La Cina è più cauta nel suo sostegno (rispetto alla Russia). Vuole che la guerra finisca perché mette a repentaglio il suo approvvigionamento energetico”, ha spiegato una fonte anonima alla Cnn, testata che ha di fatto lanciato la notizia. Ricordiamo che Pechino mantiene da anni relazioni strette con Teheran, fondate soprattutto sull'energia: l'economia cinese dipende in misura significativa dal petrolio iraniano e dalla stabilità delle rotte marittime che attraversano lo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il commercio globale di greggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Aiuti militari e finanziari all'Iran”: cosa c'è dietro la mossa della Cina

Esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz: cosa c'è dietro la mossa di Iran, Cina e RussiaLe esercitazioni navali congiunte tra Iran, Russia e Cina nello Stretto di Hormuz inviano un chiaro segnale agli Usa in un momento di massima...

"Esporta sempre più caccia": cosa c'è dietro la mossa della CinaLa Cina è pronta a diventare un attore rilevante nel mercato globale dei caccia militari, sfruttando la rapida crescita e l'innovazione del proprio...

