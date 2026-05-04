Sta per essere abbattuta la storica fortezza del clan Gionta
Domani alle 12 inizieranno i lavori di demolizione di palazzo Fienga, una struttura storica nel territorio. La demolizione riguarda una fortezza associata al clan Gionta, che sarà abbattuta nelle prossime ore. La procedura si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e interesserà l’intera costruzione nel centro di Torre Annunziata. La demolizione si concluderà nei giorni successivi, seguendo le procedure previste dalle autorità competenti.
Cominceranno domani, martedì 5 maggio, alle ore 12, i lavori di demolizione di palazzo Fienga a Torre Annunziata. Dopo 11 anni di attesa, cadrà la prima pietra dell’edificio confiscato che per decenni è stato considerato la fortezza del clan Gionta e uno dei simboli del potere camorristico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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