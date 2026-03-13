Cunicolo segreto | arrestato il latitante del clan Gionta

Un 37enne affiliato al clan Gionta è stato catturato dopo mesi di latitanza, nascosto in un cunicolo segreto all'interno di un rudere abbandonato. L'operazione congiunta dei Carabinieri di Torre Annunziata e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ha messo fine a una fuga durata dal luglio 2025. L'uomo era scappato da un'ordinanza di custodia cautelare per reati gravi come associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed estorsione. La sua posizione è stata individuata grazie a un accesso nascosto tramite una botola nell'abitazione di un complice incensurato, ora denunciato per favoreggiamento. La rete sotterranea e il ruolo delle forze speciali.