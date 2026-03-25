Napoli | abbattuta la villa-fortezza del clan nel Rione San Francesco

A Napoli è stata demolita una villa abusiva nel Rione San Francesco, appartenente al clan Botta. L’intervento fa parte dell’operazione Acer, mirata a rimuovere le strutture considerate simboli dell’Alleanza di Secondigliano. La demolizione ha coinvolto un edificio ritenuto una fortezza illegale nel quartiere. Nessuna persona è rimasta coinvolta durante l’operazione.

Napoli: demolita la villa abusiva del clan Botta nel Rione San Francesco. L'operazione Acer contro i simboli dell'Alleanza di Secondigliano. Napoli segna un punto decisivo nella lotta all'abusivismo e alla criminalità organizzata con l'avvio delle operazioni di demolizione di una lussuosa villa nel cuore del Rione San Francesco. L'intervento, coordinato dall'Acer (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale), ha interessato l'ultimo edificio irregolare ancora presente nell'area, ponendo fine a una situazione di illegalità che si protraeva da anni. Il manufatto, una struttura a corte di circa 550 metri quadrati, rappresentava una sfida aperta alle normative urbanistiche e al decoro del quartiere. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli: abbattuta la villa-fortezza del clan nel Rione San Francesco Articoli correlati Leggi anche: Napoli, le mani del clan sull'ospedale. Anche un avvocato in cella: ecco la vecchia gestione del San Giovanni Bosco Napoli, raffica di reati all’ospedale San Giovanni Bosco: mafia gestiva i servizi, 4 arresti nel clan ContiniÈ di quattro arresti per associazione mafiosa aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri a Napoli. Contenuti utili per approfondire Napoli abbattuta la villa fortezza del... Napoli, al via abbattimento villa abusiva del clan nel Rione San FrancescoC'è perfino il diploma di Miglior boss del mondo, nel giardino della villa del clan di camorra il cui abbattimento inizia stamattina in presenza delle ... ilmattino.it Al via abbattimento villa abusiva del clan nel Rione San Francesco a NapoliQuesta mattina Acer (Agenzia campana per l'edilizia residenziale) ha dato il via ai lavori di demolizione di una villa abusiva nel Rione San Francesco, a Napoli ultimo manufatto irregolare rimasto nel ... ansa.it