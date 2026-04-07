Oggi ad Arezzo sono stati aperti ufficialmente nuovi spazi all’interno dell’ex Caserma Piave, nel centro storico. Questi ambienti ospitano sia una stazione di posta che un progetto chiamato Housing First, entrambi pensati per favorire l’inclusione sociale. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, segnando un nuovo intervento nel settore sociale della città.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Inaugurati questa mattina i nuovi spazi che ospiteranno la Stazione d i Posta e l’Housing First, realizzati all’interno dell’ex Caserma Piave, nel cuore del centro storico cittadino. L’intervento rappresenta un passo fondamentale nelle politiche di contrasto alla marginalità e di promozione dell’inclusione sociale, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto si inserisce infatti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” e ha consentito la riqualificazione di un edificio di rilevante valore storico-architettonico, trasformandolo in un luogo dedicato all’accoglienza, al supporto e al reinserimento delle persone in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stazione di Posta e progetto Housing First: un nuovo presidio di inclusione sociale alla ex Caserma

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