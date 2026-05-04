Squash l’Italia femminile centra la permanenza in Seconda Divisione agli Europei a squadre

Durante gli Europei a squadre di squash tenutisi ad Amsterdam, la squadra femminile italiana ha concluso al sesto posto, assicurandosi così la permanenza in Seconda Divisione. La competizione ha visto le rappresentanti italiane affrontare diverse nazionali, ottenendo il risultato necessario per evitare la retrocessione in Terza Divisione. La partecipazione si è conclusa con un piazzamento che consente all’Italia di continuare a competere nel secondo livello europeo.

Le quattro azzurre scese in campo, ovvero Beatrice Filippi (G.S. Argentario A.S.D. Trento), Monica Menegozzi (A.S.D. Bologna Squash Center 1976), Ludovica Salerno (A.S.D. Squash Scorpion Rende) e Cristina Tartarone (A.S.D. Squash Scorpion Rende), hanno peggiorato il risultato dello scorso anno, quando chiusero terze. Laura Pirovano: “Quando arrivavo quarta o quinta, non smettevo di darmi una chance. Servirà equilibrio con il gigante” Laura Pirovano è stata la principale protagonista della Nazionale italiana di sci alpino nell’ultima fase della stagione, dopo la conclusione. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia femminile centra la permanenza in Seconda Divisione agli Europei a squadre Notizie correlate Squash, l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezzaVittoria di capitale importanza per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad... Squash, l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione!L’Italia approda in finale e, con la promozione in Seconda Divisione già in tasca, domani nell’ultimo atto della competizione sfiderà l’Ucraina,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Squash, l’Italia cede alla Finlandia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e finisce sesta; Squash, l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezza; Squash: Italia 2a ai Campionati Europei maschili a squadre di Terza Divisione; Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione. Squash, l’Italia femminile centra la permanenza in Seconda Divisione agli Europei a squadreL'Italia femminile ha ottenuto la permanenza in Seconda Divisione agli Europei a squadre di squash, andati in scena ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: le ... oasport.it Squash, l’Italia cede alla Finlandia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e finisce sestaChiude con una sconfitta l'Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, andati in scena ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: ... oasport.it Al termine della gara 2 playoff del Campionato di Seconda Divisione Volley Femminile vinta al Golden Set dal @c.s_monteroni contro @pallavolo_rapolano_ questo il commento del coach rossoblù @andre8516 Morini. "Il match è partito un po' in salita perché - facebook.com facebook