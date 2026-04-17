Squash l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione!

Durante gli Europei maschili a squadre di Terza Divisione di squash, in corso a Kockelscheuer, l’Italia ha sconfitto il Lussemburgo, ottenendo così la promozione alla Seconda Divisione per il prossimo anno. La squadra italiana ha vinto la partita grazie a due successi nelle singole e un pareggio nel doppio. La competizione coinvolge squadre di vari paesi che si contendono la promozione e la qualificazione ai livelli superiori della manifestazione europea.

L’Italia approda in finale e, con la promozione in Seconda Divisione già in tasca, domani nell’ultimo atto della competizione sfiderà l’Ucraina, l’altra squadra capace di compiere il salto di categoria assieme agli azzurri: la sfida per il primo posto inizierà alle ore 14.00. Squash, l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e si giocherà la promozione col Lussemburgo Agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, l’Italia centra l’obiettivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione! Notizie correlate Squash, l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre e si giocherà la promozione col LussemburgoL’Italia, testa di serie numero 1 agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, è ad... Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool AL’Italia vola così a quota quattro punti in classifica e conquista il primo posto nella Pool A: inizierà ora il percorso ad eliminazione diretta che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Squash, l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione; Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool A; Squash, l'Italia batte la Croazia: ora il Lussemburgo per la promozione; Squash l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione. Squash, l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione!Agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, l'Italia centra l'obiettivo della promozione ... oasport.it Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool AProsegue nel migliore dei modi il percorso dell'Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in ... oasport.it Domenica mattina scende in campo la nostra Terza Divisione Femminile Girone B! Le ragazze, già qualificate agli ottavi di finale con ben 3 giornate d’anticipo, giocano fuori casa l’ultima gara di campionato prima degli ottavi, contro la penultima in classifi facebook