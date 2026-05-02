Squash l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezza

Le squadre italiane di squash femminile hanno ottenuto una vittoria decisiva agli Europei di Seconda Divisione in corso ad Amsterdam. Nella fase che comprende le posizioni dal quinto all’ottavo posto, le azzurre hanno sconfitto la Romania con un punteggio di 3-0, assicurandosi così la permanenza in Cadetteria per la prossima stagione. La partita si è conclusa con un successo chiaro e senza pareggi.

Vittoria di capitale importanza per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella Pool dal 5° all’8° posto le azzurre superano per 3-0 la Romania e centrano la permanenza aritmetica in Cadetteria. Azzurre in vantaggio con la sfida tra le numero 3, nella quale Ludovica Salerno piega Timeea Maria Dumitrascu per 3-1 (12-10 7-11 11-6 11-7) in 31 minuti, per poi allungare nel match tra le numero 1, in cui Cristina Tartarone liquida Nicoleta Stefan per 3-0 (11-6 11-4 11-5) in 23 minuti, infine completa il 3-0 nell’incontro tra le numero 2, con Monica Menegozzi che regola Alexandra Ghiorghisor per 3-0 (11-9 11-4 11-3) in 21 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezza Notizie correlate Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneBattuta d’arresto per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi... Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneNuova sconfitta per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione; Squash l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione. Squash, l’Italia supera la Romania agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e centra la salvezzaVittoria di capitale importanza per l'Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, ... oasport.it Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneGli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, iniziati ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si aprono con il successo dell'Italia, che ... oasport.it FINALE PLAYOFF – GARA 1! Stasera la nostra Seconda Divisione scende in campo per Gara 1 della finale playoff contro il Pool Prealpi: una sfida importante, intensa e tutta da vivere. Sarà uno scontro duro e impegnativo, che metterà alla prova i nostri - facebook.com facebook