Spread Btp-Bund a 84 punti base il Project Freedom di Trump rassicura i mercati

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 84 punti base dopo che un annuncio di Donald Trump ha contribuito a ridurre la tensione sui mercati finanziari. La notizia ha avuto un impatto immediato sui rendimenti italiani, portando a una diminuzione delle tensioni sul debito pubblico. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo all’annuncio o alle sue implicazioni.

È bastato un annuncio di Donald Trump a calmare la crescita dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. Dopo che il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le navi statunitensi scorteranno i cargo civili nello Stretto di Hormuz per difenderli dagli attacchi iraniani, lo spread tra Btp e Bund si è ridotto nettamente in apertura il 4 maggio, arrivando a 84 punti base. Il calo del differenziale è stato determinato da una riduzione dei rendimenti, che si sono allontanati dalla soglia del 4% sfiorata in chiusura della scorsa settimana, prima della pausa determinata dalle festività del Primo Maggio. Il Project...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 84 punti base, il Project Freedom di Trump rassicura i mercati Notizie correlate Leggi anche: Spread Btp-Bund, altro balzo a 84 punti base: piazzati 6 miliardi all’asta dei Btp Spread Btp-Bund a 78 punti, il cessate il fuoco in Libano non rassicura i mercatiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato di pochi punti nella mattinata del 17 aprile, portandosi a quota 78. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 85 punti base; Spread Btp-Bund a 87 punti base dopo le aste di aprile, raccolti altri 9 miliardi; Spread Btp-Bund chiude a 78,5 punti; Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 85 punti base. Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 82 puntiAvvio stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 82 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,86% e quello tedesco al 3,04 per cento. ilgiorno.it Spread Btp-Bund stabile a 81 punti, i mercati premiano l’Italia nei giorni delle aste dei BtpSi mantiene stabile in apertura di settimana lo spread tra Btp e Bund, aiutato dai risultati dell’asta del 24 aprile, con rendimenti in calo ... quifinanza.it Continua la risalita dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, che ha raggiunto gli 87 punti base mentre i rendimenti sono arrivati al 3,99% dopo le aste di aprile - facebook.com facebook Lo spread tra Btp e Bund su massimi seduta a 83 punti base. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,9% #ANSA x.com