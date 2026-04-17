Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è leggermente ampliato nella mattinata del 17 aprile, salendo a 78 punti. Nonostante il recente accordo di cessate il fuoco in Libano, i mercati finanziari non hanno mostrato segnali di stabilità e continuano a mantenere un atteggiamento di cautela. I movimenti di oggi riflettono una certa insicurezza tra gli investitori, anche in assenza di variazioni significative nei tassi di interesse.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato di pochi punti nella mattinata del 17 aprile, portandosi a quota 78. Un movimento minimo nonostante la situazioni in Medio Oriente, da cui dipende questo picco del differenziale rispetto ai livelli di inizio anno, sia cambiata radicalmente dopo la chiusura dei mercati di ieri. Libano e Israele hanno infatti raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni e avrebbero aperto a trattative per la fine delle operazioni militari dell’Idf nel sud del Paese contro Hezbollah. Al contempo, il presidente degli Usa Trump ha annunciato che l’Iran avrebbe accettato di consegnare l’uranio arricchito in suo possesso.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 78 punti, il cessate il fuoco in Libano non rassicura i mercati

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