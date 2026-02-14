Casa | Gardini ' ritirata proposta di legge su condomini'

Giovanni Gardini ha deciso di ritirare la proposta di legge sui condomini, dopo aver ricevuto molte critiche da parte dei residenti. La causa principale è il timore che alcune norme avrebbero complicato la gestione degli spazi comuni, creando più problemi che soluzioni. La decisione arriva dopo un confronto con vari rappresentanti dei condomini e alcune associazioni di quartiere, che hanno espresso preoccupazioni concrete.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "In merito alle notizie riportate dalla stampa sulla proposta di legge in materia di disciplina condominiale, si precisa che la pdl in questione è stata formalmente ritirata. Non è pertanto all'esame della Camera dei deputati alcun testo riconducibile a quella iniziativa parlamentare." Lo puntualizza il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, Elisabetta Gardini.