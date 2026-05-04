Sport e disabilità | dall' Ausl contributi per l' acquisto di ausili e protesi sportive

L'Ausl Romagna ha emesso un nuovo avviso per la concessione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi sportive. I fondi sono rivolti a persone con disabilità che praticano attività sportive a livello amatoriale. La misura si rivolge a coloro che desiderano partecipare a sport e attività ricreative, facilitando l'accesso a strumenti specifici per il loro miglioramento e supporto durante l'attività fisica.

L'Ausl Romagna ha pubblicato un nuovo avviso per l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali. La misura è rivolta alle persone con disabilità fisica di età compresa tra i 10 e i 64 anni. Le domande per accedere.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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